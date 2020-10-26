Mahalleli seyyar simitçisine sahip çıktı

Kurtuluş’un ara sokaklarında 6 yıldır seyyar bir şekilde simitçilik yapan Mehmet Ayışığı’nın arabası geçen hafta Şişli Belediye’sine gelen gürültü şikayeti nedeniyle alındı.

Cezayı ödemesiyle tekrar seyyar simit arabasına kavuşan Mehmet Ayışığı’na dün mahalle sakinleri bir araya gelerek destek verdi.

Herkesin kendisine destek verdiğini söyleyen Ayışığı, “Sevilmek çok güzel bir duygu. Bu kadar beklemiyordum. Şimdi birkaç gün arkadaşımın yerine sabit simit tezgahına bakıyorum. Ondan sonra kendi seyyar tezgahıma geçeceğim” dedi.

“HAK ETTİĞİ DESTEĞİ GÖRÜYOR”

Mehmet Ayışığı’nın sürekli müşterisi Reyhan İşbilen “Kendisini tanıyorum. Bu olaydan da büyük üzüntü duydum. Çok sevilen bir esnaf, emekçi. Her zaman halk olarak yanındayız. Biz kendisinden şikayetçi değiliz. Çok seviyoruz. Halk tarafından hak ettiği desteği aldı” diye konuştu. (DHA)