Mahalleli tarihi eserleri vermemek için üzerine oturdu

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Osman Kalfalar Mahallesi’nde cami ve bazı evlerin duvarlarında Roma Dönemi’ne ait 21 adet eserin kullanıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine mahalleye giden Elmalı Müze Müdürlüğü ekipleri, eserlerin müzeye kaldırılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde eserleri kaldırmak için bugün köye gelen ekipler, mahallelinin direnişi ile karşılaştı.

MÜZE YETKİLİLERİ AYRILDI

Müze Müdürlüğü ekiplerine tepki gösteren mahalle sakinleri, eserlerin uzun zamandır köyde bulunduğunu ve bugüne kadar koruduklarını, eserleri vermek istemediklerini söyledi. Müze ekiplerinin kamyonunun gelmesi ile mahalle sakinleri eserlerin üzerine oturarak eylem başlattı. Yaşanan gerginlik üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, tarihi eserlerin etrafını güvenlik şeridi ile çevirdi. Güvenlik şeridini geçen mahalle sakinleri, eserlerin üzerinde oturmaya devam etti. Müze Müdürlüğü yetkilileri ise konu ile ilgili bir dizi görüşme gerçekleştirmek için olay yerinden ayrıldı.



“BU KÖY HALİFELİK ZAMANINDA KURULDU”



Mahalle sakini 87 yaşındaki Osman Pınar, “Bu eser daha önce burada değildi. Bu köy halifelik zamanında kuruldu. Önce Halife köyü olarak bilinirdi sonra şimdiki adı ile biliniyor. Bu aslan taşı burada değildi. İleride dağdan getirildi. Kızaklar taşındı. Başka eserlerde de var. Çeşitli yerlere gitti. Biz o zamanlar çocuktuk. Bu taşı bu köy koruyor zaten. Hepimiz de sahip çıkıyoruz. Vermek istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.



“KIZAKLA TAŞINMIŞ”

Bir başka mahalle sakini Enver Sarı ise “Biz bildik bileli bu eserler var. Bu eserler kızakla taşınmış. Biz vermek istemiyoruz. Büyükşehir önündeki eser de buradan gitti. Buraya çeşme takılmış o şekilde gündeme geldi. Daha önce de götürmek için geldiler ama vermedik. Yine vermeyiz” dedi. (İHA)

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