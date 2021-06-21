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Mahallenin ortasından 10 bin yıllık tarih fışkırdı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Sayburç Mahallesi'nde bir evin altında ve bahçesinde Cilalı Taş Devri'ne (Neolitik Çağ) ait ören yeri bulundu.

Güncellenme: 12:10, 21/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Mahallenin ortasından 10 bin yıllık tarih fışkırdı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Sayburç Mahallesi’nde bir evin altında ve bahçesinde Neolitik Çağ’a ait ören yeri keşfedildi.

Foto: İHA

Kazı çalışmalarına başlanan tarihi alanda incelemeler devam ederken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Sayburç Mahallesi’ndeki kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Baydilli'ye ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan ve Harran Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci de eşlik etti.

Foto: İHA

Başkan Baydilli, Kazı Başkanı Doç. Dr. Eylem Özdoğan'dan çalışmalarla ve ortaya çıkan eserlerin dönemiyle ilgili bilgi aldı. Kazı çalışmalarının devam ettiği ören yerinin 10 bin yıllık olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

Şanlıurfa’da 12 bin yıllık olduğu belirlenen Göbeklitepe ve Göbeklitepe’den 3 bin yıl daha eski olduğu tahmin edilen Karahantepe bulunuyor. (İHA)

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