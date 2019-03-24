Mahkeme gerçek, duruşma canlandırma

Antalya'da 8 üniversitenin işbirliğiyle düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'nda (GÜNKAF) kurulan temsili mahkemede, 12 yıl önce yaşanmış ve 3 ömür boyu hapisle sonuçlanmış bir davanın duruşması canlandırıldı. Mahkemede, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin yanı sıra jandarma ve avukat da rol aldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ev sahipliğinde bölgedeki sekiz üniversitenin ortaklığı ile Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda, öğrencilere ve mezunlara yönelik iş ve staj başvurularının alınacağı stantlar, tecrübe paylaşımları, iş ve staj görüşmeleri, eğitimler ve konferanslar gerçekleştirildi. 250 firmanın katılımıyla 8 üniversiteden 15 binden fazla öğrenciyi ağırlayan GÜNKAF’ta 100’den fazla etkinlik ve eğitim semineri düzenlendi.

GERÇEK MAHKEME HEYETİ YER ALDI

Fuar kapsamında hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik temsili ağır ceza mahkemesi kurularak yaşanmış bir olayın duruşması canlandırıldı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, salonda 12 yıl önce yaşanmış bir olayın duruşmasını AÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri ile birlikte canlandırdı. Duruşmada tanıklık edenler de hakim ve savcı adaylarından seçildi. Antalya Barosu Başkan Vekili Cenk Soyer’in de avukat olarak rol aldığı canlandırmada, gerçek mahkeme heyeti, jandarma, mübaşir ve katip yer aldı.

DİZİ KARAKTERLERİ İSİMLERİ KULLANILDI

Olay yeri ve olaya karışanların isimlerinin değiştirildiği canlandırmada, Aşk-ı Memnu dizisinde oynayan karakterlerin isimleri kullanıldı.

‘Bihter’ rolünü oynayan AÜ Hukuk Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Hazal Eraslan, gerçeği aratmayan duruşma sonunda heyecandan konuşmakta güçlük çekerken, “Özellikle yargılama sonunda o ‘müebbet’i duymak çok kötü bir şey. Hukuk okuduğumuz için daha iyi anlayabiliriz” dedi.

‘Behlül’ rolündeki Ahmet Yiğit ise üzerine atılı suçu işlemiş gibi hissettiğini belirterek, “Gerçekten tutuklanıyor muyum diye tedirgin oldum. Ama hakim bey güldükten sonra her şeyin bir oyun olduğunu anlıyorsunuz. Güzel bir tecrübe oldu” diye konuştu.

‘Süleyman’ rolündeki Özer Umutcan ise canlandırılan duruşmanın metinlerinin kendilerine bir gün önce teslim edildiğini anlatarak, “Oyunu oynarken bunu biraz daha içselleştirdik. Kendimizi bu duruma düşmüş gibi düşündük. Aslında hukukçuluğun belki de en güzel yanı budur. Çünkü, biz birilerini savunacağız ve bir karar verilecek. Buraya jandarma eşliğinde girdik ve çok ciddi bir ortam vardı. Gerçek bir yargılama oldu. Hakim bey ‘Bu bir şaka, oyundu’ diyene kadar her şey gerçek gibiydi. Böyle şeylerin devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mutlu Çat ise canlandırılan duruşma sonrasında öğrencilere hitap etti. Öğrencilere mahkemede nasıl davranılması gerektiğini hatırlatan Başkan Çat, gerçekte yaşanmış böylesi olayların kimsenin başına gelmesini istemediğini söyledi.

Antalya Barosu Başkan vekili Cenk Soyer de avukatların adalet için savaşan kişiler olduğunu belirterek, “Bugün maalesef müebbet cezasını gördük. Bu mesleğin en güzel yanı ise müvekkilin tahliye sonrasında sevdiklerine kavuşmasını görmektir” dedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, avukatlar, sanıklar, jandarma ve izleyiciler hatıra fotoğrafı çektirdi. DHA