Mahkeme, ‘Reklam Algısı’ davasında Azra Kohen’i haklı buldu

Bir firmanın sosyal sorumluluk projesine katılan ünlü yazar Azra Kohen, sponsor firmanın tanınırlığından faydalanarak reklam yaptığı gerekçesiyle mahkemeye açtığı davayı kazandı. Mahkeme sponsor firmanın markasının yardım organizasyonun önüne geçtiğini belirterek, "Azra Kohen'in kişilik haklarının ihlal edildiğini tespitine ve sponsor firmanın ünlü yazarın adını ve görselini kullanmasının men edilmesine" karar verdi.

Ünlü yazar Azra Kohen 50 çocuğun eğitim giderlerinin karşılanmasının amaçlandığı Türk Eğitim Vakfı’nın sosyal yardım organizasyonunda yer aldı. Uluslararası firmanın bir markasının sponsor olduğu ‘Asla Pes Etmeyenler Kulübü’ adlı projenin tanıtımına Azra Kohen’in de aralarında bulunduğu 15 ünlü isim katıldı.

MARKA SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Azra Kohen, markanın yardım amaçlı projenin önüne geçtiğini belirterek, kendisini ücret karşılığında markanın tanıtımlarında yer aldığı algısının yaratıldığını iddia etti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran ünlü yazar, firmanın tanıtımlarında adının ve görselinin kullanılmasının engellenmesini ve kişilik haklarının ihlal edildiğinin tespitini istedi.

YOĞUN REKLAM ALGISI

‘Asla Pes Etmeyenler Kulübü’ organizasyonu içinde markanın video, resim, TV, internet, sosyal medya ve çeşitli yayın araçlarında ön planda yer aldığını belirten ünlü yazar, projede markanın reklam algısını oluşturacak şekilde yoğun kullanıldığına dikkat çekti.



MARKA TANITIMLARIN SONUNDA YER ALDI

Markanın sahibi şirket ise dava tarihinden sonra projeye dair herhangi tanıtımında Azra Kohen’in adının ya da görselinin kullanılmadığını belirtti. Şirket, mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, projeye dair tanıtımlarda ağırlıklı olarak katılımcıların yer aldığını ve markanın yalnızca sponsor olarak ilgili tanıtımın sonunda yer verildiğini, tanıtımlarda Türk Eğitim Vakfı’na da yer verildiğini belirtti.

Firma bilgisi ve ilgisi dışında Azra Kohen’in şirket logosu ve marka ile aynı tanıtım görsellerinde kullanıldığına dair iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirterek davanın reddini istedi.

BİLİRKİŞİ: YARDIM GÖRÜNTÜLERİ REKLAM AMAÇLI

Mahkeme belirlediği bilirkişi raporunda sosyal sorumluluk projesinde yardım amaçlı görüntülerinin sponsor şirketin markasının ön plana çıkarılmak suretiyle reklam amaçlı kullanıldığı belirtildi.

ÜNLÜ YAZARIN KİŞİLİK HAKLARI İHLAL EDİLDİ KARARI

Mahkeme Azra Kohen’i haklı bularak davayı kabul etti.

Sosyal sorumluluk ve yardım projesi kapsamında oluşturulan Azra Kohen’e ait görsellerin ticari ürün markasının reklamı olarak algılanacak şekilde izinsiz kullanımından ibaret olduğunu belirten mahkeme, Fikri Sınai Haklar Yasası kapsamında kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun tespitine karar verdi.

Mahkeme, Azra Kohen’in ‘Asla Pes Etmeyenler’ projesinde görüntü ve isminin yer aldığı tüm görsel, işitsel, tanıtım içeriklerinin TV, radyo, basın , internet, sosyal medya mecralardaki muhtemel kullanımlarının önlenmesine karar verdi.