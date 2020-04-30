Arapça “tatlı kokulu” ve "parfüm kralı", halk arasında ise meltem, idris ağacı, kokulu kiraz, endirez, pis ağacı, taş kirazı gibi isimlerle de anılan mahlep, siyah ve beyaz olmak üzere iki türde bulunur. Özellikle hamur işlerinin en önemli malzemelerinden biri olan mahlep hakkında merak edilenler haberimizde… Mahlep nedir? Mahlebin sağlığımıza faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

Beyaz mahlep ağacı, dünyada en çok Güney Avrupa, Batı ve Kuzey Asya’da yetiştirilirken, ülkemizde ise Tokat, Amasya, Çorum, Mardin, Van, Ordu, Erzurum çevrelerinde yetiştirilmektedir. Besin lifi, protein ve yağ asitleri bakımından oldukça zengin olan mahlep aynı zamanda kalsiyum, potasyum ve magnezyum kaynağıdır. Şimdi, mahlep nedir? Mahlebin sağlığımıza faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

MAHLEP NEDİR?

Mahlep, boyu 6 ila 10 metreye kadar değişebilen bir ağaç olarak bilinen mahlep ağacının (İdris ağacı, kokulu kiraz, endirez, pis ağacı, taş kirazı) meyvesidir. Bu ağacın olgun meyvelerinin çekirdekleri kurutulup öğütülerek toz mahlep halini alıyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki türü bulunan mahlebin beyaz olan türü, özellikle hamur işlerinin en önemli malzemelerinden biridir. Mahlep gıda endüstrisi dışında başta parfüm üretimi olmak üzere kozmetik endüstrisinde, boya endüstrisinde vernik ve cila yapımında ve ilaç endüstrisinde de kullanılır.

MAHLEBİN BAŞLICA FAYDALARI

– Mahlep idrar ve balgam söktürücüdür.

– Vücuda enerji verir. Bu özelliği nedeniyle afrodizyak etkisi de gösterir.

– Karaciğer hastalıklarında iyileşme sürecine katkı sağlıyor.

– Güçlü antioksidan özelliği vücudu serbest radikallerin neden olduğu kalp ve damar hastalıklarından korur.

– Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur.

– İçeriğinde bulunan kalsiyum kemiklerin gelişimini destekler.

– Antidiyabetik özelliklerlerinden dolayı şeker hastalarına iyi geldiği söylenir.

– Nefes darlığı ve astım rahatsızlıklarına da iyi gelir.