Mahsur kalan köpek ve 6 yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin’in Erdemli ilçesinde doğum yaptığı yerde suların yükselmesi nedeniyle mahsur kalan bir köpek ve 6 yavrusu, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kurtarılarak bakım evine yerleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi 9 Ocak mevkindeki Lemas Vadisi Kanyonunda bulunan Limonlu Deresi, yağışlar ve yukarıdan gelen suların artması nedeniyle yükselerek kendine yeni bir yol oluşturdu. Dere yatağını ikiye ayıran su, çobanlarla birlikte hayvan otlatmaya gittiği tahmin edilen bir köpeğin ulaşım olmayan noktada mahsur kalmasına sebep oldu. Balık tutmak için bölgeye giden vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Şube Müdürlüğünde konuşlu itfaiye ekipleri, kısa sürede ihbarın geldiği bölgeye ulaştı.

Arama kurtarma eğitimli itfaiye ekibinden bir kişi, beline halat bağlayarak derinlik ölçmeye yarayan teçhizatla birlikte karşıya geçti. Burada anne köpeğe ulaşan itfaiye görevlisi, terk edilmiş hurda bir karavanın altından gelen sesler nedeniyle baktığı yerde 6 yavru köpek buldu. Bir köpeği kurtarmak için yürütülen operasyonda 6 tane daha yavrunun bulunması üzerine bir kişi daha aynı yöntemle genişliği 10 metreye, derinliği ise göğüs hizasına ulaşan dereyi aşarak yavrulara ulaştı.

YAVRULARIN SAĞLIK DURUMU İYİ, ANNE DE KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞACAK

İtfaiye personelinin kucaklarında karşı kıyıya taşınan anne ve yavruları, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen annenin açlıktan zayıf düştüğü ve gereken takviyeler yapılarak kısa sürede eski sağlığına kavuşacağı, yavruların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kurtarılan anne köpeğe itfaiye ekipleri tarafından ‘Karamel' ismi verildi. İHA