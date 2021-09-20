Mail yoluyla jant istedi, aracın ilk sahibiyle karşılaştı

İstanbul'da oto lastikçi Mahmut Çınar, 1970 model Cadillac arabasının jantlarını tamiri için Amerika'dan parça istedi. Jant setinin 12 bin dolar olduğunu öğrenen Çınar, makine mühendisi olan abisi ile çalışarak parçaları kendi üretti. Çınar bu süreçte aracın ilk sahibiyle de temasa geçti.

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Standart boyut

Küçükçekmece’de oto lastikçi Mahmut Çınar, klasik araba merakı nedeniyle 4 yıl önce 1970 model Cadillac satın aldı. Aracı aldıktan sonra bakımını yaparak trafiğe çıkan Çınar, lastiklerindeki jantların kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine Çınar, çalışanları aracılığıyla Amerika’ya arabanın şase numarasıyla orijinal yedek parça için mail gönderdi. Amerika’dan gelen cevapta, jantları takım halinde sattıklarını ve maliyetinin 12 bin 500 dolara olduğu bildirildi. Çınar, maliyetin yüksek olduğunu belirterek siparişi iptal etti. Ardından makine mühendisi olan kardeşine gitti. Kardeşi kırık jantları inceledikten sonra aynısını üreterek, jantları arabaya takıp eski haline getirdi.

ARACIN İLK SAHİBİ ULAŞTI

Aradan bir süre geçtikten sonra Amerika’dan tanımadığı bir kişiden mail geldi. Mail atan Amerikalı, 1970 model klasik aracın ilk sahibinin oğlu olduğunu ve aracı satın almak istediğini söyledi. Ancak Çınar otomobili çok sevdiğini ve satmak gibi bir düşüncesi olmadığını ileterek teklifi reddetti.

Çınar, “Biz jantı ararken birkaç firmayla görüşmüştük, bizden bununla ilgili arabanın fotoğraflarını hatta şase numarasını sormuşlardı. Geçenlerde mail atmışlar. Amerika’da bu arabayı çok kısa bir süre oranın yerlisi bir adam kullanmış daha sonra satılmış. Sanırım çocukları şase numarasından o arabanın bizde olduğunu öğrenmiş ve bize mail attı. Satmamız durumunda bu arabayı geri alıp ilk sahibinin tekrar kullanmak istediğini söylediler. Biz de şu an için düşünmediğimizi söyledik” dedi. (İHA)