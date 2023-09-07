Makbule öğretmen 7 ay sonra ayağa kalktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 gün enkaz altında kalan, 4,5 aylık bebeği ve eşini kaybeden, sol bacağı ampute edilen edebiyat öğretmeni Makbule Kartay (31) Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan proteziyle 7 ay sonra yeniden ayağa kalktı.

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Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından, hayati risk taşıyan afetzedeler için Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde 19 merkezde protez uygulamaları başlatıldı. Uzun bir iyileşme sürecinin ardından protezlerini alan depremzedeler, fizik tedavi ile yeniden bağımsız hayatlara dönebilme şansı buluyor.

Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, protez uygulamalarını gerçekleştiren merkezlerden biri olarak, her yaş grubundan hastaya yardımcı olmak için yoğun bir çaba harcıyor.

Burada 3 hafta önce protezi takılan ve şu an koltuk değneğiyle yürümeye başlayan 31 yaşındaki edebiyat öğretmeni Makbule Kartay, yaşadığı zor süreci anlattı.



“147 SAAT ENKAZ ALTINDA KALDIM”

Depreme Hatay’da yakalandıklarını belirten Kartay, “Eşimi ve 4,5 aylık oğlumu kaybettim. 6. günün sonunda Zonguldaklı madenciler tarafından kurtarıldım, 147 saat enkaz altında kaldım. Bebeğim enkazda 6 gün boyunca kucağımdaydı. Bu süreçten öğrendiğim en önemli şey, hayat her şeye rağmen devam ediyor” diye konuştu.

Zonguldaklı madencilerin kendisini kurtardığını belirten Kartay, onlarla sürekli iletişimde olduğunu ve taburcu olduktan sonra ilk ziyaretini onlara yapmayı planladığını söyledi.

Kartay, ayrıca öğrencilerine dönmeyi çok istediğini ve hayatını yeniden kurmak için çabalayacağını dile getirdi.



3 HAFTA SONRA TABURCU OLACAK

Bilkent Şehir Hastanesi’nde uzman fizyoterapist Hanifi Erol da Makbule Kartay’ın protezinin uygulandığını ve şu anda yürüme çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Rehabilitasyon sürecinin uzun olduğunu ve Kartay’ı 3 hafta sonra taburcu etmeyi planladıklarını söyledi. (AA)