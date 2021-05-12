Maket araba koleksiyonuna 50 bin TL harcadı

Andırın’da kaporta tamiri ve araç boyama ustası olan Aytekin Selanikli, 20 yıl önce arkadaşının ricası üzerine oğlunun maket arabasını tamir etti. Maket arabayı seven Selanikli’ye bir süre sonra arkadaşı tamir ettiği arabayı hediye etti. Aldığı hediyenin ardından Selanikli’de maket araba hobisi başladı.

Gördüğü yerlerde satın aldığı maket arabaları ilk önce evinin vitrininde biriktirmeye başlayan Selanikli, araç sayısı artınca özel raf yaptırdı. Aradan geçen 20 yıl içinde Selanikli, 500 araçtan oluşan maket araba koleksiyonu yaptı.

Evinin duvarına yaptırdığı raflarda sergilediği maket arabalara bugüne kadar 50 bin TL harcayan Aytekin Selanikli, her hafta arabalarının tozunu aldığını söyledi.

Koleksiyonunu satmayı hiç düşünmediğini ifade eden Selanikli, araç sayısını 1000’e çıkarmayı hedefliyor.

“TORUNLARIMA BIRAKACAĞIM”

Aytekin Selanikli, “Evimin bir köşesine dolap ve raf yaptırdım. Haftada 1 arabaları çıkartıp temizliyorum, bana büyük zevk veriyor. Bu koleksiyonu yapabilmek için 50 bin TL civarında para harcadım. 20 yıldır biriktirdiğim bu koleksiyonu satmayı kesinlikle düşünmüyorum. Koleksiyonumu torunlarıma bırakacağım ve bu da onlara bırakabileceğim en güzel miraslardan birisi olacak” dedi. (DHA)