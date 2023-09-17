Malatya’da bulundu: Orta Tunç dönemine ait

Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazıda, Orta Tunç dönemine ait, içinde silo ve ocakların yer aldığı çalışma alanı bulundu.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü, 7 bin yıllık geçmişe sahip. Höyüğün bir kısmı, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördü. Kazı ekibi, bunun üzerine bölgenin farklı yerlerini kazarken bazı buluntuları da gün yüzüne çıkardı.



Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, 1996’dan bu yana Malatya’daki kazılara katıldığını, bu alanın artık ikinci evi olduğunu söyledi.

Restelli, depremlerden dolayı kazı ve araştırma programını değiştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Kazılara haziranda başladık. İlk iki ay depremden dolayı düşen toprağı temizlemek için çalıştık ve temizledik. Kazılara tepede devam ediyoruz. Kazılarımızı, tepeyi güvene almak için burada yürütüyoruz. Çünkü daha sert bir toprak bulmak istiyoruz. Buradaki tabakaları kazarak aşağı tabakalara iniyoruz. Kazdıkça ve yeni tabakalar buldukça eserleri de alarak eski tabakaları kaldırıyoruz.

Restelli, kazılarda şu ana kadar Orta Çağ mezarlığı, Roma dönemi binası ve Orta Tunç dönemine ait çalışma alanı bulduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Orta Tunç dönemine ait çalışma alanı, silolarla ve ocaklarla dolu. Başka bir açmayı tepenin kuzey tarafında yaptık. Kuzeyde daha önceki kazı planımıza göre gidiyoruz. Orada Arslantepe’nin en eski tabakalarında çalışıyoruz ve şu an kerpiç evler bulduk. Ay sonuna kadar kazılarımız sürecek.”

Restelli, Arslantepe’de bulunan dünyanın en eski kerpiç sarayının içinde de restorasyon çalışmaları yürüttüklerini belirterek, depremden dolayı sarayın üzerine çok fazla toprak düştüğünü, ancak binanın sağlam kaldığını söyledi. (AA)