Malatyalı öğrenci geliştirdiği projeyle ABD’de birinci oldu

Malatya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi 17 yaşındaki Feridun Balaban’ın ‘Bor ve azot katkılı, elmas gibi karbon malzemesinin çok katmanlı güneş panellerinde üst katman olarak kullanımının panellerin verimlilikleri ve spektral etkinliklerinin incelenmesi’ projesi geçen yıl TÜBİTAK 51. lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye birinciliği elde etmişti.

Balaban’ın eğitim gördüğü lisenin bodrum katındaki laboratuvarda geliştirdiği proje, TÜBİTAK öncülüğünde Amerika’da düzenlenen Regeneron ISEF isimli Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı’nda Türkiye’yi temsil etti.

Dünyanın farklı noktalarından projelerin katıldığı yarışmada Balaban’ın projesi SPIE özel ödül kategorisinde dünya birincisi seçildi.

“ÖZEL OKULDA TAM BURSLU EĞİTİM ALIYORUM”

Çiftçi babanın ve ev hanımı annenin çocuğu olan Feridun Balaban, “Şu an lise son sınıftayım, 3.sınıftan beri bilim ve sanat merkezine geliyorum. Özel bir okulda tam burslu olarak eğitim alıyorum. 11. sınıftayken TÜBİTAK'ın lise öğrencileri arasında düzenlediği araştırma projeleri yarışmasına katıldım. Burada ilk önce Türkiye birincisi oldum. Ardından TÜBİTAK, Türkiye’yi temsil etmek için Amerika’ya projeler seçti. Bu projelerden birisi de benim projemdi. Projem kapsamında güneş panellerinin verimini çok özel bir maddeyle arttırdım. Çok özel bir maddeyle güneş panellerinin üzerini kapladım. Güneş panellerim aynı alanda daha çok elektrik enerjisi üretti. Projem, dünyanın lisans öncesi en prestijli bilim yarışmasında birinci seçildi” dedi.

Balaban, laboratuvarda kullanılan ekipmanları danışman öğretmeniyle birlikte geliştirdiklerini belirterek “İlk önce ülkeme bu ödülü getirmek beni gururlandırdı. O yüzden çok mutluyum. Gelecekte projemin kağıt üzerinde kalmamasını günlük hayata geçebilmesi için uğraşacağım. Fizik okumak istiyorum. Çalışmalarımı bilim ve sanat merkezinin bu laboratuvarında yürüttüm. Bu laboratuvarın birçok ekipmanını kendimiz geliştirdik. Çünkü bu ekipmanlar çok pahalıydı. Burası küçük bir laboratuvar ve okulumuzun bodrum katında. Sadece proje çalışmalarımız için ayırdığımız özel bir laboratuvar” ifadelerini kullandı.

“KIRIK EKRANLI TELEFONDAN MAKALELER OKUDU”

Feridun Balaban’ın geliştirdiği projede danışman öğretmen olarak görev alan kimya öğretmeni Savaş Zafer Güler de “Öğrencim Feridun Balaban ile birlikte çalıştığımız projede öncelikle Malatya’da bölge yarışmasında birinci olduk. Daha sonra geçen yıl Türkiye final yarışmasına katıldık. Finalde fizik alanında Türkiye birincisi seçildi projemiz. Daha sonra TÜBİTAK tarafından Türkiye’yi temsil etmek üzere dünyanın en prestijli yarışmasına seçildik. Türkiye’yi temsil edecek birkaç projeden birisiydi. Biz o yarışmaya katılırken gerçekten umutluyduk. Feridun gerçekten çok ciddi çaba harcayarak çalışmalarına devam etti. Kırık ekranlı telefonundan yarım ekranıyla makaleler okudu” diye konuştu. (DHA)