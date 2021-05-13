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Maldivler değil Van Gölü

Van’da etkili olan yağış sonrası güneş açtı. Van Gölü’nün rengi turkuaza döndü. 

Güncellenme: 11:25, 13/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Maldivler değil Van Gölü

Van'ın Muradiye ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle Van Gölü'nün rengi değişti.

Muradiye ilçesinin yüksek kesimlerinde belli aralıklarla etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağışın ardından yağmur sularının yüksek kesimlerden getirdiği çamur Bendimahi Çayı üzerinde Van Gölü'ne döküldü.

Van Gölü'nün burun kısmı dökülen çamurlu sularla birlikte rengi değişti. Dere ağızlarında renk değişikli ile iç kesimlerdeki turkuaz mavisi seyrine doyumsuz manzara ortaya koydu.

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