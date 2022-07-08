Maldivler “dünyanın ilk yüzen şehri”ni inşa ediyor

Maldivler, 500 dönümlük bir lagüne bağlı mağaza ve restoranların bulunduğu 5 bin evlik bir kasaba planını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Maldivler’in uzak Hint Okyanusu takımadaları, bir mercan resifinin insan beyni benzeri görünümüne göre modellenen dünyanın ilk yüzen şehrini inşa ediyor.

Daily Mail’in haberine göre, dünyanın en alçakta kalan ülkesi, yükselen deniz seviyelerinin katı gerçekliğine sürdürülebilir bir çözüm bulmayı umuyor.

Maldivler Yüzen Şehir’i ziyaret edenlerin, Malé’nin başkentinden ve oteller, evler, mağazalar ve restoranlar bulabilecekleri uluslararası havaalanından on dakikalık bir tekne yolculuğu yapmaları gerekecek.

Arabalar olmayacak ancak insanlar beyaz kumlu yollarda yürüyerek, bisikletle veya elektrikli araba ve scooterlarla dolaşacaklar veya teknelere atlayıp kanalları gezecekler.

Kanallar, lojistik için ana altyapı arterleri, tekneler ve gemiler için şehre açılan kapılar olacak.

MERCAN RESİFLERİNİ KORUMA İDDİASINDA

Proje web sitesine göre, şehrin tasarımı “gerçek mercanın model alındığı, güzel ve verimli yolu andıran doğaya dayalı yol ve su kanallarından” esinlenmiştir.

Maldivler, 26 atolden oluşan çift zincir halinde gruplandırılmış 1.192 mercan adasından oluşur ve yüzen şehir bu doğal ekosistemi korumayı ve geliştirmeyi amaçlar.

Proje, şehrin alt tarafına bağlı yapay mercan bankaları ile mercan büyümesini teşvik edeceğini ve aynı zamanda doğal bir dalga kırıcı görevi görerek mevcut mercan resiflerini koruyacağını iddia ediyor.

Farklı ülkelerden gelen kişiler de, ev satın aldıkları takdirde oturma izni alma seçeneğine sahip oluyorlar.

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