Maldivler’de radikal İslamcılar, yoga etkinliğine saldırdı

Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 21 Haziran Dünya Yoga Günü, Maldivler’de protestolara neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Maldivler'in başkenti Male'de bu sabah düzenlenen Yoga Günü etkinliği, radikal İslamcı grubun saldırısına uğradı.

Ülkedeki Hindistan elçiliğinin düzenlediği ve hükümet yetkilileriyle diplomatların da katıldığı yoga etkinliğine saldıran grup, yoganın İslam'a aykırı olduğunu savundu.

Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı, 6 kişi gözaltına alındı. Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih de olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. İslam'ın resmi din olduğu ülkede radikal İslamcı gruplar, bir süredir yoga etkinliklerini protesto ediyordu.

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