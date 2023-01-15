Malezya’da, Çin Yeni Yılı için yakılan kırmızı fenerler göz doldurdu
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki ikonik Thean Hou Tapınağı, Çin Yeni Yılı'nı karşılamaya hazırlanıyor.
Malezya’daki Thean Hou Tapınağı’nda, Tavşan Yılı olarak kutlanacak olan yaklaşan Çin Yeni Yılı’nı karşılamak için cuma gününden beri her gece yaklaşık 6.000 kırmızı fener yakılıyor.
Bölgeye akın eden birçok ziyaretçi, geleneksel Çin tarzıyla yapılmış görkemli mimariyi arka fonuna alarak ışıldayan fenerlerin büyüleyici parıltısının fotoğrafını çekiyor.
Thean Hou Tapınağı, Kuala Lumpur’un Hainan topluluğu tarafından 1987’de inşa edildi.
Gök Tanrıçası’na adanan altı katlı tapınak, Malezya’da yaşayan Çinlilerin Çin kültürünü kucakladığı ana mekanlardan biri olarak öne çıkıyor.