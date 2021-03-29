Mali dede 78 yaşında hâlâ hamallık yapıyor

Türkiye’te yaşam şartları pandeminin de etkisiyle her geçen gün daha ağırlaşıyor. Resmi verilere göre atıl işsiz oranı yüzde 30,2’yi buldu. Türkiye’de 10,7 milyon işsiz olduğu düşünülüyor. Bu şartlarda genç üniversite mezunları dahi iş bulamıyor.

Bu ekonomik tablonun sonucu olarak ekonomisi güçlü ülkelerde yaşıtları ikinci baharlarını yaşarken 78 yaşındaki Mehmet Ali Dede sırtında tonlarca yük taşımaya devam ediyor.

İvrindi’nin Kiraz köyünde doğup büyüyen, 4 çocuk babası Ali Dede, ilçenin Cumhuriyet Mahallesinde yaşıyor. Hamallık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Ali Dede, 4 çocuğunun geçimini bu meslekten sağladığını söylüyor.

“4 ÇOCUK YETİŞTİRDİ”

Dede, “Yaşım 78. Devamlı bu işi yapıyorum. Aşağı yukarı 60 yıla yakındır çalışıyorum. 4 tane çocuğum var. Çocuklarımı bununla geçindirdim. Şükür olsun sağlığım iyi. Bu gün 80 ton yük indirdim. 80 ton daha olsa indiririm. Kuş gibiyim. Çok memnunum. Bu işe devam edeceğim” dedi.



“BİZDEN DAHA İDDİALI”

Çalışma arkadaşı Yılmaz Kumaş da, “Bu yaşına rağmen bizimle yarışıyor. Maşallahı var. Devamlı çalışıyor. Ben 50 yaşamdayım. Bizden daha iddialı” dedi.

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