Malikanede ele geçti, koruma altına alındı

İstanbul'da lüks bir malikanede bulunarak el konulan Afrika kökenli nesli tükenmekte olan vahşi Serval kedisi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı.

İstanbul’da lüks bir malikanede bulunup Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilen Afrika kökenli vahşi Serval kedisi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Başkanı Celal Özsöyler, kedinin nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

* Biz kediyi İstanbul’dan alarak burada sağlık kontrollerini gerçekleştirip, karantina kafesimize koyduk. 21 günlük uyum süresinin ardından kendi barınağına koyarak, ziyarete açacağız.

* Bu kedi Afrika kökenli olduğu için yurt dışından getirilmiş. Normal şartlarda bu hayvanların doğal ortamında olması gerekiyor.

* Serval kedisi şu anda Türkiye’de sadece Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bulunuyor.

* Serval kedisi nesli tükenmekte olduğu için burada koruma altında tutup, çoğaltarak sayılarını artırmayı hedefliyoruz. (DHA)