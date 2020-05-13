Maltepe Belediyesi’nden ‘Yaşamı Pozitif Kılalım’ çağrısı

Corona virüsü ile mücadelede yeni normale geçiş sürecinde Maltepe Belediyesi’nden anlamlı bir çağrı geldi. “Korona negatif olana kadar yaşamı pozitif kılalım” çağrısı yapan belediye, bu süreçte uyulması gereken kuralları afişlerle anlattı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nazif Karagözoğlu'nun corona virüsü ile mücadelede uyulması gereken kuralları afişlerle anlatan Maltepe Belediyesi, “Korona negatif oluncaya kadar sen pozitif ol” diyor.

Vatandaşların “Evde kalmaya” ve sosyal mesafe kuralına uymaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sürecin başından itibaren koronavirüs ile mücadelemizi en üst seviyede sürdürüyoruz. Bilgilendirme çalışmaları kapsamında hazırladığımız bu klibi tamamen bilimsel verilerle ve uzman doktorumuzun tavsiyeleri ile hazırladık” diye konuştu.

Alınan tedbirlere uyulması sayesinde Maltepe'de yaşamın pozitif bir seyir izlediğine vurgu yapılırken, bu süreçte uyulması gereken kurallar da şöyle sıralanıyor:

GÜNDE 2 LİTRE SU İÇ, HAREKET YAP

*Yakınlarınla teması kısıtla

*Oda dışında tıbbi maske tak

*Tuvalet ve banyoyu ayır ya da dezenfektanla temizle

*Günde en az 8 bardak (2lt) su iç

*Dişlerini fırçala, gargara yap

*Hareket et, kitap oku, müzik dinle, belgesel, komedi filmi, konser izle

*Gündüz 2, gece 8 saat uyu

*Geleceğin için plan yap

*Odanda çiçek besle

*Rahatsızlık durumunda 112'yi ara yardım iste

AİLENİZLE MESAFELİ GÖRÜŞÜN

*Ailesinde koronavirüs pozitif bireyleri de yapmaları gerekenler konusunda bilgilendiren klipte;

*Aradaki mesafe en az 3 adım (1.5 m) ve maskeli olsun

*Misafir kabul etmeyin

*Telefonla görüntülü, keyifli sohbetler yapın

*Mevsim sebze ve meyveleri, mor renkli yiyecekler, soğan, sarmısak, zeytinyağı, kuşburnu, ada çayı ve çörek otu

*Şekersiz beslenin

*Hastanızın yemeğini kaldığı odanın önüne koyun

*Yüzey temizliğini 5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu karıştırarak yapın

*Tek kullanımlık tabak, kaşık, bardak kullanın ya da ayrı yıkayın

*Eşyaları 60. derecede en az 30 dk. yıkayın

*Evi sık sık havalandırın deniliyor.