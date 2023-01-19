Mamak’taki üçüz keçilere isim aranıyor

Ankara'daki Üreğil Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 'Gece' isimli keçinin doğurduğu üçüz yavrulara veteriner hekimler isim arıyor.

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Üreğil Hayvanat Bahçesi’nde bulunan ve daha önce ikiz doğuran cüce cinsi keçi ‘Gece’, 12 Ocak’ta ikisi dişi, birisi erkek olmak üzere üç yavru doğurdu. Burada görev yapan Veteriner Hekim Kevser Güney, ‘Gece’nin kendilerine sürpriz yaparak doğurduğu yavru keçilere isim aradıklarını kaydederek, bu konuda Ankaralılardan destek beklediklerini ifade etti.

Anne keçi ‘Gece’ ve üçüzlerinin sağlık durumlarının çok iyi olduğunu belirten Güney, tüm vatandaşları oğlakları yakından görebilmeleri için hayvanat bahçesine davet etti.

Veteriner Hekim Kübra Yorulmaz ise cüce cinsi keçilerin normal keçilerin minyatürü olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Genellikle verimlilikte ve boyutlarında farklılıklar gösterebiliyor, ortalama 20-25 kilo ağırlıkta oluyorlar. Genellikle küçük çiftlikler ve bahçelerde yetiştiriliyor. Yavru sayısı arttıkça anomali gelişme oranı da arttığı için anne, çoğu yavruya bakamıyor. Biz normalde bunu istemiyoruz ama bizim üçüzlerimiz hem anomalisiz hem de çok sağlıklı bir şekilde doğdular. Anne keçi Gece, üçüne birden çok güzel bakıyor, üçü de annelerini emiyor. Şu anda isimlerini arıyoruz.” (AA)