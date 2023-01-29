Manavgat kar yağmadan beyaza büründü
Yurdun büyük bir bölümünde beklenen kar yağışı başlarken Antalya'da dolu yağdı. Manavgat ilçesi 10 dakika süren dolu yağışının ardından beyaza büründü.
Antalya’da gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağış bir süre sonra yerini doluya bıraktı. 10 dakika süren dolu sonrası, şehir merkezindeki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
Manavgat Irmağı kenarındaki yeşil alanlar ve parklar da beyaza büründü. Yağışın ardından dışarı çıkan çocuklar, dolularla kartopu oynadı.
Bazı yerlerde kalınlığı 2 santimetreye ulaşan dolu tabakası, güneşin çıkmasıyla bir süre sonra eridi.
Aşağı Hisar Mahallesi’nde yaşayan Ali Yılmaz, “Dolu tanelerinin boyutu küçüktü, bu yüzden zararı olmadı” dedi. (AA)