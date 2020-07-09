Manavgat sahilleri atlı jandarma timlerine emanet

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından geçici görevle biri kadın 2 binici Manavgat’a geldi. “Başak”, “Polat” ve “Zambak” adlı 3 at ile göreve başlayan atlı jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahil, piknik ve mesire alanlarında yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığında oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Side Antik Kenti, Kumköy, Titreyengöl, Çolaklı, Evrenseki Sorgun Çamlığı, Apollon Tapınağı, Side Büyük Plaj ve tarihi ören yeri içinde devriye gezecek.(İHA)

