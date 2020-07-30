Manavgat Şelalesi, bayram için hazır

Antalya'nın Manavgat ilçesinde her yıl 2 milyona yakın yerli ve yabacı turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde, Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı.

Bütün dünyayı etkileyen yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapatılan Manavgat Şelalesi, normalleşme süreciyle tatilcileri yeniden ağırlamaya başladı. Girişte maske takması zorunlu olan ve vücut ısıları ölçülen ziyaretçiler, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu zamanlarda bile doğal ortamda hem serinliyor hem de seyir teraslarından şelalenin doğal güzelliğinin keyfini çıkarıyor. Birçok tatilci, özçekim yaparak yaşadıkları anı ölümsüzleştirirken, şelalenin maskotu olan papağanlarla da fotoğraf çektiriyorlar.(DHA)