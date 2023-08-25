Manavgat yangınından kurtulan alageyikler geri döndü
2021'de çıkan orman yangından sonra izine rastlanmayan alageyikler fotokapana takıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde büyük yangının ardından ilk kez görüntülenen alageyikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini heyecanlandırdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, alageyik yerleştirme sahası ilan edilen Manavgat-Kapan bölgesine, Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu’ndan 2020’de 11’i dişi olmak üzere 25 alageyiğin salındığı belirtildi.
Bölgede ormanlık alanların büyük bölümünün zarar gördüğü 2021’deki Manavgat yangınından yaban hayvanlarının da olumsuz etkilendiğine işaret edilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
“Bu süreçte bölgeye yerleştirilen alageyiklerin durumundan endişe edilmekteydi. Ancak bölge müdürlüğümüzce alanda yürütülen fotokapan çalışmalarında, alageyiklerden birisinin yavrusuyla tespit edilmesi büyük heyecan uyandırdı.” (AA)