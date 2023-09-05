Mandala sanatçısından fenomenden sonra iş insanı da şikayetçi oldu

Eski Survivor yarışmacısı ve sosyal medya fenomeni Didem Ceran'ın hakaret ve tehdit suçundan şikayet ettiği mandala sanatçısı B.Ö. hakkında iş insanı İ.B. de şikayetçi oldu.

Hayati ARIGAN

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İstanbul Şişli’de ünlü bir rezidansta yaşayan iş insanı İ.B. ve mandala sanatçısı arasında yaşananların yargıya taşınması iddialara göre şöyle gelişti:

İş insanı İ.B. 21 Temmuz’da ikamet ettiği rezidansın bahçe kısmında bulunan ortak alandaki havuza girdi. İ.B. havuza girdiği sırada çevredekiler, bahçe katı alanından B.Ö. adlı kadının kendisini videoya çektiğini söyledi. Dönüp baktığında kadının görüntüsünü almaya devam ettiğini gördüğünü belirten iş insanı İ.B., uyarıda bulunması üzerine “S… git” cevabını aldığını söyledi. Kendisini uyarmasına rağmen çekim yapmaya devam eden B.Ö. adlı kadından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

ŞİKAYETİN ARDINDAN TEHDİT

Polis merkezinde ifadesini veren, aynı gün saat 22.00 sıralarında da rezidansın servis alanında teknik ekiple konuşan İ.B.’nin yanına B.Ö. geldi. Mandala sanatçısının “Ne bakıyorsun lan” diyerek tartışma çıkardığını ileri süren İ.B. dönüp gittiği sırada ise “Sana sıktırmak farz oldu lan” dediğini iddia etti.

İş insanı İ.B. tekrar gittiği polis merkezinde ek ifade vererek, “Bana hakaret ederek görüntümü çeken ve tehdit eden B.Ö.’den şikayetçiyim” dedi.

FENOMEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Eski Survivor yarışmacısı ve sosyal medya fenomeni Didem Ceran da geçen hafta, son 4 yıldır B.Ö. ve çocukları tarafından sürekli tacize maruz kaldığını iddia etmişti.

Didem Ceran’ın şikayeti üzerine hakaret ve tehdit suçlarından savcılık soruşturma başlatırken, Aile Mahkemesi de B.Ö. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Karara itiraz eden B.Ö. ise Didem Ceran’ın kendisine iftira attığını belirterek iddiaları reddetmişti.