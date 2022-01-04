Mandaların eksi 20 derecede kaplıca keyfi

Bitlis'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kışın mandalarla doluyor. Bölgede yaşayan yetiştiriciler, sık sık mandalarını sıcak suya getiriyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kışın mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor.

Bölgedeki manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla kaplıcanın yolunu tutuyor.

Gençler, su sıcaklığının 35-40 derece olduğu kaplıcada hayvanları ile yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Mandalarını düzenli olarak sıcak suya getiren Muhammed Tören, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi.

Tören, kışın haftanın en az iki günü mandalarını sıcak suya getirdiğini, hem temizlendiklerini hem de stres attıkları için süt verimlerinin arttığını belirtti. (DHA)



İlginizi Çekebilir Türk dizilerinin gözde mekanı Lonca eski günlerine kavuşuyor