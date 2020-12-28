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Mandaların eksi 20 derecede kaplıca keyfi

Bitlis'in Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyündeki mandalar, eksi 20 derecelik havada kaplıcanın sıcak suyunda keyif sürüyor.

Güncellenme: 11:39, 28/12/2020
Haberler Yaşam
Mandaların eksi 20 derecede kaplıca keyfi

Kış mevsiminin çetin geçtiği köyde ahırlardan çıkamadığı için kirlenen hayvanlar, sahipleri tarafından temizlenmek için 10 günde bir kaplıcaya götürülüyor.

Temizlenmek için mandaları kaplıca suyuna götüren hayvan sahipleri de suya girerek hayvanlarla birlikte yıkanıyor.

(FOTO: İHA)

Yaz aylarında çamur ve suya ihtiyaç duyan mandalar, kış aylarında da kaplıcaya ihtiyaç duyuyorlar. Bölgede birçok noktada çıkan sıcak suyu hem mandalar kullanıyor hem de insanlar şifa bulmak için kullanıyor.

(FOTO: İHA)

Mandaların kaplıca keyfi fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Yılın belli dönemlerinde bölgeye gelen fotoğrafçılar mandaları fotoğraflarken, bölgenin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.

(FOTO: İHA)

Düzenli olarak 10 günde bir mandalarını sıcak suya getiren Zeki Barın, “Budaklı köyünde yaşıyorum. 20’nin üzerinde mandamız var. Mandalarımızı kış aylarında 10 günde bir kaplıcaya getiriyoruz. Burada 3 saat boyunca sıcak suda kalıyorlar. Dışarıda eksi 20 derece soğuk varken, mandalar 35 derece sıcaklıkta olan kaplıcanın keyfini yaşıyor. Daha sonra da sudan çıkarak ahırlarına götürüyoruz” dedi. (İHA)

Bitlis sudan
Yayınlanma Tarihi:11:33,