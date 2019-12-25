Dünyanın bazı bölgelerinde, mango (Mangifera indica) “meyvelerin kralı” olarak adlandırılır. Mango, Hindistan ve Güneydoğu Asya’ya özgüdür ve 4.000 yıldan fazla bir süredir ekilmektedir. Her biri kendine özgü bir tadı, şekli, boyutu ve rengi olan yüzlerce mango türü vardır. Mango lezzetinin yanı sıra etkileyici bir beslenme profiline de sahiptir. Peki, mango neye iyi geliyor? Mangonun faydaları nelerdir? Merak edilenleri haberimizde sizler için derledik...

Mango, antep fıstığı, gandaria, mombin ve kaju fıstığı ile aynı aileye ait olan tropik bir meyvedir. Pürüzsüz bir dokuya ve çarpıcı bir renge sahiptir. Meyve sularımıza, tatlılarımıza ya da salatalarımıza koyduğumuz mango dünyanın en çok yenen ve en sağlıklı meyvesisidir ve tüm türlerinin sağlığınıza sayısız faydası vardır. Mangodaki bazı vitaminlerin, minerallerin, antioksidanların ve diyet liflerinin dejeneratif hastalıkların iyileştirilmesinde olumlu bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Şimdi, mango neye iyi geliyor? Mangonun faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

MANGO NEYE İYİ GELİYOR?

Mangonun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Mango sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Mango proteinlerin parçalanmasına ve sindirilmesine yardımcı olan enzimleri ve ayrıca sindirim kanalının verimli çalışmasını sağlayan lifleri içeriyor. Diyet lifi kalp hastalığı, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.

* Mango meyvesinin posası karotenoidler, askorbik asit, terpenoidler ve polifenoller içerir. Bunların tümü meyvenin kanseri önleyici özelliklerinden sorumludur.

* Maküler dejenerasyon, özellikle yaşlılarda görülen yaygın bir göz hastalığıdır. Mangoda zeaksantin isimli gözü koruyan bir çeşit antioksidan bulunur. Bu da özellikle güneşin verdiği göz hasarlarına ve yaşla beraber gelen göz hastalıklarına iyi gelir.

* Mangoların genel sağlığa katkıda bulunan etkileyici bir vitamin içeriği vardır. Potasyum, magnezyum, B vitamini, A vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitamini bakımından zengindirler. Bu bileşenler sizi bir dizi hastalıktan korunmanıza yardımcı olur. Mangolardaki güçlü antioksidanlar vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olabilir ve kalp hastalıklarını, erken yaşlanmayı, kanseri ve diğer birçok dejeneratif hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.

* Mango iyi bir folat kaynağıdır, ayrıca içeriğindeki B vitamini, A, C, K ve E vitaminlerinin tamamı bağışıklığı artırmaya yardımcı olur.

* Mango, cildinize esnekliğini veren ve sarkmasını ve kırışmayı önleyen C vitamini içerir. Aynı zamanda sağlıklı saçları destekleyen A vitamini de sahiptir.

* Mango polifenolleri kolon, akciğer, prostat, meme ve kemik kanserleri ile bağlantılı oksidatif stresle savaşabilir.

* Mangolar vücutta kollajen proteinleri üretmeye yardımcı olan yüksek miktarda A ve C vitaminleri içerir. Kolajen kan damarlarının ve vücudun bağ dokularının korunmasına yardımcı olur, böylece doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bu nedenle, mango haklı olarak yaşlanma karşıtı bir yiyecek olarak adlandırılabilir.