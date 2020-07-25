Manisa Tarzanı’nın yolunda

Manisa İl Müftülüğü'nde din görevlisi olarak çalışan Mehmet Güren tam bir doğa aşığı. Mehmet Güren, işinden arda kalan zamanlarını Manisa Spil Dağı ve Yuntdağı bölgesinde bulunan yabani ağaçları aşılamaya ve doğaya katkı sağlamaya adadı. 49 yaşındaki Mehmet Güren, 5 yıldır doğanın dengesini bozmadan ormanlık alanlarda yabani ağaçlara armut, elma, erik, zeytin aşılıyor. 25 yıllık din görevlisi Güren, 3 binin üzerinde ağaç aşıladığını belirterek doğaya katkı sağlamaktan çok mutlu olduğunu anlattı.

Güren, aşıladığı ağaçların meyvelerini birçok yabani hayvanın yediğini ve insanların da bu meyvelerden yeme şansı yakaladığını ifade etti. İyiliği yaymak istediğini anlatan Güren, Manisa'yı yeşillendiren ve ‘Manisa Tarzanı' olarak bilinen Ahmet Bedevi'yi örnek alıyor.

DOĞA SEVGİSİ AŞILIYOR

Güren, bir taraftan da gençlere ağaçlara aşı yapmayı öğreterek doğa sevgisini aşılamaya çalışıyor. Amacının doğaya fayda saylamak olduğunu dile getiren Mehmet Güren şöyle konuştu: “Ağaç dikmek ve onları aşılamamın en önemli nedenlerden bir tanesi Manisa Tarzanı'nı kendime örnek almamdır. Diktiğimin ağaçların ya da aşıladıklarımın meyve verdiğini ve bu meyveleri hayvanların yediğini gördüğümde çok mutlu oluyorum. Yaptıklarımdan etkilenip bunu öğrenmek isteyen gençler var. Bu benim doğaya olan sevgimi daha çok artırıyor. Benim gibi olmak isteyen gençlerimize doğaya götürüp nasıl aşılama yaptığımı onlara gösteriyorum. Bir nevi geleceğin çevreci ve doğaseven nesillerini yetiştirmiş oluyorum.”

İYİLİĞİ YAYMAK LAZIM

Ağaç dikmek, aşılamak ve doğaya sahip çıkmanın insanın içindeki sevgiyi ortaya çıkardığını belirten Mehmet Güren sözlerini şöyle tamamladı: “Doğaya katkı sağlamak bir iyilik hareketidir. O zaman iyiliği yaymamız lazım. Dünyamızı güzelleştirmemiz lazım. Doğamıza, dünyamızı elimden geldiği kadar katkı sağlamak beni mutlu ediyor.”

Yaban hayvanları için su kaynakları

Mehmet Güren, ağaç dikme ve aşılamanın yanı sıra dağda yaşayan yabani hayvanlarını da unutmadı. Onların susuz kalmaması için Manisa Spil Milli Parkı'ndaki birçok çeşmeyi tamir ettirdi. Mehmet Güren sayesinde berberlik yapan arkadaşı Harun Kaplan da doğayla buluşarak ağaç aşılamayı öğrendi. Boş vakitlerini doğayla geçirdiğini ifade eden Harun Kaplan, “Kendi içindeki doğa sevgisini bize de aşıladı. Onun sayesinde boş vakitlerimi kimi zaman tek, kimi zamanda kendisiyle doğada ağaçlara aşı yaparak geçiriyorum. Artık doğaya faydalı olmaya çalışıyorum'' dedi.