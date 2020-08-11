Manisa’da ilk kez görülen karaca, yaralı halde bulundu

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkında jandarmanın dikkati sayesinde yol kenarında yaralı bir karaca bulundu. Spil Dağı Milli Parkında ilk kez görülen karaca ekipler tarafından tedavi altına alınırken, milli parktaki karaca varlığının araştırılması için çalışmalara başlanacağı açıklandı.

Manisa'nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkında dün gece saatlerinde Karlık Tepesi giriş yolu kenarında jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında yol kenarında yatan bir karaca bulundu. Bir araba çarpması sonucu ön ve arka bacaklarından yaralanan karaca, jandarma tarafından koruma altına alınarak sabaha kadar karakolda bakımı gerçekleştirildi.

Yaralı karaca, sabah saatlerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Spil Dağı Milli Parkında ilk kez görülen karacanın milli parkta mı yaşadığı yoksa başka bir bölgeden mi geldiği ise araştırılacak.

ÜRKMÜŞ HALDE BULUNDU

Devriye gezerken yaralı karacayı bulan Jandarma Astsubay Çavuş Ökkeş Doğan devriye gezdikleri sırada yaralı karacayı gördüklerini ve ilk yardım çantasını alarak durduklarını söyledi. Karacayı kontrollü bir şekilde araçlarına alarak Manisa Dağ Karakoluna götürdüklerini kaydeden Doğan, yaralı karaca ile ilgili yetkililere haber verdiklerini belirtti. Karacayı bulduklarında ürkmüş ve yaralı bir şekilde olduğunu kaydeden Doğan sağ arka bacağında iki kırık sol ön bacağında da kırık olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, Spil Dağı Milli Parkında çok öncelerden karacanın görüldüğüne dair duyumlar olduğunu ancak bununla ilgili şimdiye kadar fotokapanlarla yapılan çalışmalarda bunun bir türlü izine rastlanılmadıklarını ifade etti.

Spil Dağı Milli Park Müdürü Ernalçacı yaptığı açıklamada, “Soma ve Alaşehir tarafında karaca vardı. Ama Spil Dağı Milli Parkında şimdiye kadar görülmemişti. Spil Dağında ilk defa canlı olarak bir karaca bulduk. İki ayağı da kırık. Şuanda ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağına oradan da büyük ihtimalle İzmir'deki Sasalı Doğal Yaşam Parkına bakıma için göndereceğiz.” dedi.

SPİL'DEKİ KARACA VARLIĞI ARAŞTIRILACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, Spil milli Parkı'nda karacanın bulunmasının ardından bir çalışma başlattıklarını ve başka karacalarının olup-olmadığını tespit edeceklerini ifade etti.

Ernalçacı yaptığı açıklamada, “Bizim için önemli olan şimdiye kadar Spil'de hiç görülmeyen karaca varlığını tespit etmemiz. Karacanın bulunduğu bölgeye fotokapanlar yerleştirip bunun ailesini, etrafını, eğer dışarıdan geldiyse ayak izlerinden takip ederek göç yollarını tespit edip varlığını literatüre sokmak.” diye konuştu.

Yaralı karaca ekipler tarafından özenle alınarak tedavisi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.