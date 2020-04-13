Manisa’da yaklaşık 6 bin zeytin ağacı yok olacak iddiası

Dağınık, bozuk ve parçalanmış şekilde bulunan tarım arazilerini bir araya getirerek düzenli parseller halinde tarımın yapılmasını sağlamak için uygulanan toplulaştırma Manisa Kırkağaç ilçesi Karakurt mahallesindeki yaklaşık 1000 üreticisi sıkıntıya soktu. Üreticiler çoğunluğunu zeytinliklerin oluşturduğu tarım arazilerinin toplulaştırma çerçevesinde birbirinin içine girdiğini ve bu nedenle mahallede sosyal barışın bozulduğunu iddia etti.

“ZEYTİNLİKLERİMİZ BİRBİRİNİN ARAZİSİNE GİRİYOR''

Karakurt mahallesinde 35 yıldın zeytincilik yapan Necdi Özkan (55), mahallelerinde uygulanan toplulaştırma sebebiyle üreticilerin zeytinliklerinin birbirinin içerisine girdiğini ifade etti.

“ÜRETİCİ ARASINDAKİ SOSYAL BARIŞ BOZULUYOR”



Karakurt Mahallesi'nde yapılacak olan toplulaştırmanın üreticiye bir faydası olmadığını ifade eden Özkan, “Toplulaştırma çerçevesinde bütün arazilerimizin birbirinin içine kaydığını ve zeytinliklerimiz birbirinin içine geçtiğini gördük. Özellikle zeytinlikler birbirinin içine geçiyor. Eğer toplulaştırmayı yaparlarsa mesela, benim tarlamdaki damlama sulama sistemim yanımdaki arazinin içine geçecek. Başkasının damlama sistemi başkasının arazisine geçecek. Böylece üreticiye yeniden kendine ait damlama sulama sistemi kurmak için yeniden masraf açılacak. Bir başka konu ise, boş arazilere zeytinlikler veriliyor. Böylece üreticiler arsındaki sosyal barışın bozulmasına neden oluyor. Çünkü boş arazisinde zeytin ağacı olmayan bir kişi bu uygulama ile mahsul veren zeytin ağacına kavuşmuş oluyor. Kimse mahsul veren zeytin ağaçlarının başkasına geçmesine müsaade etmez. Böylece üreticiler arasında kavga çıkmasına sebep olacak'' ifadelerini kullandı.

“BEKLENTİMİZ UYGULAMADAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇİLMESİ''

Yaşanan sıkıntıyı AKP'nin Manisa milletvekillerine iletmelerine karşın bir sonuç alamadıkları ifade eden zeytin üreticisi Özkan, toplulaştırma çerçevesinde arazilerin belirlenmesi için numara kazıklarını çakılmaya başladığını ve uygulamanın durdurulmadığı takdirde Karakurt mahallesinde büyük sıkıntı yaşanacağını belirtti.

“KONUYU DEFALARCA VEKİLLERİMİZE İLETTİK”



Zeytin üreticisi Özkan yaptığı açıklamada, “Konuyu defalarca AKP'li vekillerimize iletmemize rağmen bizi kimse umursamadı ve geri dönen olmadı. Eğer bu toplulaştırma tamamen uygulamaya geçerse binlerce zeytin ağacımız telef olacak. Devletin ve milletin hiçbir kazancı olmayan bu projenin niçin uygulandığını anlamış değiliz. Projeyi bir kişi çıksın ‘Bu nedenden dolayı proje üreticimize lazımdır' diye anlatsın. Bize göre projenin hiçbir faydası yok, tam tersine zararı var. Projenin devletimize de zararı var. Beklentimiz bir an önce bu projeden vazgeçilmesi'' ifadelerini kullandı.

6 BİN ZEYTİN AĞACI TELEF OLACAK

CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar ise, Karakurt mahallesinde yapılacak olan toplulaştırma çerçevesinde tarım arazileri için açılacak olan yollar sebebiyle yaklaşık 6 bin zeytin ağacının telef olacağını iddia etti.

“ÜRETİCİLERE ZULÜM UYGULUYORLAR”



CHP'li Kaçar yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır Karakurt Mahallesi'nin AKP'nin kalesi gibi olduğunun altını çizerek, “Yıllardır seçimlerde AKP Karakurt'ta tulum çıkartıyor. Ancak tulum çıkarttığı mahallenin üreticilerine şimdi zulüm uyguluyor. Corona virüsü çerçevesinde sosyal izolasyon içinde bulunması gereken üreteci şimdi dışarıda canın, arazisinin ve zeytinliklerinin peşine düşmüş durumda. Eğer bu proje uygulanırsa yaklaşık 6 bin civarında zeytin ağacı kesilecek. Birbirine giren tarlalar yüzünden zeytinlik sahibi olmayan boş arazi sahibi, yıllardır emekle özenle büyütülen zeytin ağaçlarına sahip olacak. O zaman adalet bunun neresinde. Gelecekte üreticiler birbirine girmeye başlayacak ve sosyal barış bozulacak'' dedi.

“VAZGEÇİLMEZSE BÜYÜK EYLEME HAZIR OLSUNLAR''

CHP'li kaçar açıklamasında son olarak, toplulaştırmanın Karakurt'ta üreticiye ve devlete bir fayda sağlamayacağını belirterek hükumete çağrıda bulundu. CHP'li Kaçar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu sıkıntı Kırkağaç ilçesinde bir çok yerde yaşanıyor. Eğer uygulamadan vazgeçilmezse imza kampanyası başlatacağız. Vazgeçilmediği takdirde Kırkağaç'ta büyük bir eyleme hazır olsunlar. Devletimiz, valiliğimiz ve özellikle iktidar partisinin milletvekilleri bu soruna bir an önce çözüm bulsun. Üreticiye faydası olmayan bir projeyi devlet nasıl yapar anlamadık''