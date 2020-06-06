Manisa’daki ‘özgür inekler’, drone ile böyle görüntülendi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki Tepegöl mevkisinde, 78 yıl önce dağa kaçan inekten üreyen, sayıları 10 yıl öncesine kadar bin 500'ü bulan yabani inekler kaçak avcıların kurbanı oluyor. Özgür ineklerin sayısı şimdilerde bir elin parmağını geçmeyecek kadar az. CHP’li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, bölgeyi turizme kazandırmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Sayıları azalan özgür inekler Sözcü muhabiri tarafından drone ile görüntülendi.

Manisa'da özgür yaban ineklerin hikayesi duyanları şaşırtıyor. Saruhanlı ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde 1942 yılında Veli Kazak'a ait gebe inek Tepegöl mevkisinde ormanlık alana kaçtı. Ormanlık alanda yavrulayan inek tüm uğraşlara rağmen geri getirilemedi. Dağda yaşayıp otlayan, su ihtiyaçlarını da Tepegöl'den gideren inekler bir anda ünlü oldu.

Yabani ineklerin üremesiyle birlikte sayıları gün geçtikçe arttı. 10 yıl öncesine kadar sayıları bin 500'ü bulan yabani inekler kaçak avcıların da hedefi oldu. Özgür inekler adıyla adeta koloni kuran yabani inek sürüsünden çok az sayıda inek kaldı.

Jandarma tarafından çok sayıda kaçak avcı yakalandı, hapis cezası alanlar oldu. Halen bölgedeki az sayıda yabani inek yaşamlarını sürdürüyor, ancak kendilerine yaklaşılmasına izin vermiyor.

HAYVAN SAHİPLERİNİ İNEKLERİ DE TELEF OLDU

Aydınlar Mahallesi Muhtarı Ömer İkizce, Tepegöl mevkisinin yaban hayvanlarıyla ünlü olduğunu, yılkı atları ve yabani ineklerin burada yaşadığını söyledi. Yabani ineklerin 10 yıl öncesine kadar çok fazla sayıda olduğunu, ancak kaçak avcılar nedeniyle çok fazla azaldıklarını ifade etti.

Kaçak avcıların yabani ineklerin yanı sıra kendi ineklerine de zarar verdiklerini kaydeden İkizce, mahalleden yaklaşık 500 ineğin kaçak avcılar nedeniyle telef olduğunu ifade etti.

Özgür ineklerin hikayesini anlatan Ömer İkizce, “Büyük dedemin hayvanı köyden kaçıp buraya yerleşmiş ve üremiş. Büyüklerimiz hayvanları geri getirmeye çalışmışlar, ama yabani oldukları için getirememişler. 10 yıl önceye kadar 1500 inek vardı burada. Ama 10 yıldan bu yana yabani inekler neredeyse kalmadı. Kaçak avcılar avladılar. Gelen kişi vuruyor, alıp götürüyor. Bunun yanında sahipli hayvanlarımızı da vurdular. Benim 8 hayvanım gitti. Şimdiye kadar vatandaşın sahipli olan 500 hayvanı avcılar tarafından avlanmıştır” diye konuştu.

KORUMA ALTINA ALINSIN

Doğayı, yabani inekleri korumak için yardım çağrısı yapan Ömer İkizce, buranın koruma altına alınmasını istedi. Hayvanların doğada güzel olduğunu ve zarar verilmemesi halinde önemli bir turizm potansiyeli oluşturabileceğini kaydeden İkizce, “Vatandaşlarımız bu yabani inekleri vurmasaydı çok güzel turizme açılan bir yer olacaktı. Ama işte ticari amaçla kullandılar, o yüzden neredeyse yabani inek kalmadı” dedi.

TURİZME AÇMAK İSTİYORLAR

CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ise, kendiliğinden oluşan Tepegöl'ün doğal güzelliklerini tanıtmak ve yabani inekleri korumak için çalışma planladıklarını söyledi. Bölgeyi turizme açmak istediklerini kaydeden Bilgin, 1070 rakımda yer alan Tepegöl ve bölgesine tüm vatandaşları davet etti.

CHP'li Başkan Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

* Doğaya uzun yıllar önce bırakılmış büyükbaş inekler varmış, fakat kötü niyetli kişiler doğada yaşayan bin 500'e yakın ineğimizi vurmuşlar. Vurmaya da devam etmişler. Doğal yaşamda çok fazla olmasa da hala yaşamlarını sürdürüyorlar.

* Gelen vatandaşlarımız bu hayvanlarımıza zarar vermesinler. Serbest dolaşan ineklerimizi ve atlarımızı insanlar gelip görebilir. Ancak bu hayvanlara da zarar vermemelerini istiyoruz. Bu hayvanları vurmak, öldürmek doğru değil.