Manisa’nın tek kadın kasabı meslektaşlarına taş çıkartıyor!

Manisa’da 12 yıl boyunca et reyonlarında ve çeşitli kasaplarda çalışan Melis Şafak, kendi ismini verdiği iş yerini Şehzadeler İlçesi Utku Mahallesi’nde açtı. Manisa’nın tek kadın kasabı olan Melis Şafak, kasaplık belgesini de aldı. Büyükbaş hayvanları kesip, satışa hazır hale getiren Şafak, müşterilerin kadın kasap gördüklerinde şaşırdıklarını, ancak tebrik ettiklerini anlattı. Eşi Cemal Şafak’ın da desteğiyle hayaline kavuştuğunu kaydeden Melis Şafak, satırı ustaca kullanışı ile erkeklere taş çıkartıyor.

“BU İŞİ NEDEN YAPMAYAYIM?”

İşini çok seven Melis Şafak, ” Yıllarca büyük marketlerin et reyonlarında çalıştım, aynı zamanda kasap dükkanlarında da işin inceliklerini öğrendim. Kendi başıma dana, koyun, kuzu kesebiliyorum. Doğrayıp, parçalıyorum. Usta kasap oldum, eğitimlerle kasaplık belgesini aldım. En büyük hayallerimden biri kendi dükkanımı açmaktı. İşyerimi de açtım, hayalime kavuştum. Kadınlar genelde bu tarz işleri yapmaz. Ama ben seviyorum ve hiç korkmadım. ‘Ben bu işi yaparım, neden yapmayayım?’ diye düşündüm. Bana zor gelmiyor. Müşteriler de çok iyi karşılıyor, beni duyup dükkana geliyorlar. ‘Kadın kasap varmış’ diye geliyorlar. İşi sevdikten sonra hiçbir işin zorluğu yok” diye konuştu. Eşi Cemal Şafak da, Melis Şafak ile gurur duyduğunu söyledi.