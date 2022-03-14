Manisa’yı don vurdu, üzüm bağlarında buz sarkıkları oluştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi sonrası üzüm bağlarında oluşan buz sarkıtları ilginç görüntülere sahne oldu.

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde mart ayı gelmesine rağmen hava sıcaklıkları sıfırın altında seyretmeye devam ediyor. Özellikle gece yarısından sabaha karşı sıcaklığın daha da düşmesi, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği bağlarda da don tehlikesini meydana getiriyor.

Don tehlikesine karşı bazı çiftçiler yağmurlama sistemiyle bağlarını sulayarak asmaların zarar görmesinin önüne geçmek isterken, su verilen bağlarda buz sarkıtları oluştu. İlginç görüntülere sahne olan bağlardaki buz sarkıtları adeta Sibirya’yı andırdı.



Öte yandan yağmurlama sistemi sayesinde oluşan buz tabakaları bitkinin soğuğa maruz kalmadan donmasını sağlayarak canlılığını yitirmesinin önüne geçiyor.

Yağmurlama sistemi hakkında bilgi veren üzüm üreticisi Fatih Türkyılmaz, “Yağmurlama sistemi, asmalarda 15 ile 18 derece arasındaki sıcak suyla bitkilerin korunması amacıyla yapılmış bir uygulama. Bu uygulamada yağmurlama sistemiyle akşam saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşmeye başladığında bu çıkan su tanecikleri bitkilerin üzerine gelerek bir buz tabakası oluşturmakta. Bu oluşan buz tabakası da ilerleyen saatlerde özellikle sabaha karşı çok daha sıfırın altına düşmesiyle bir izolasyon vazifesi görüyor. Bitkideki canlılığın daha düşük sıcaklıklara maruz kalıp ömrünü yitirmesini engelleyen bir sistemdir. Bu sistemi 4 yıldır kullanıyorum. 3-4 santimetre filizlerin bile buzla kaplanıp ertesi gün buzların çözülmesi sonrası filizin hayatını devam ettiğini gördük. Bu sene de yağmurlama uygulamasıyla başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi. (İHA)