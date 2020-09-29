Manle Şelaleleri, ‘Tabiat Anıtı’ olarak tescillendi

Rize'nin İkizdere ilçesinde, ormanlık alanda ağaçların arasından dökülen Manle Şelaleleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 'Tabiat Anıtı' olarak tescillendi.

Belediye tarafından yürütülen girişimler sonucunda ilçe merkezine 500 metre mesafedeki Manle Şelaleleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerin ardından ‘Tabiat Anıtı’ olarak tescil edildi.

Yeşil doğada, ormanlık alanda ağaçların arasından dökülen ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan şelalelerin, tescilin ardından yürüyüş parkurları, seyir terasları ve çardakların yer aldığı projeyle turizme kazandırılması hedefleniyor. ‘Tabiat Anıtı’ alanındaki proje çalışmalarının kısa süre içerisinde başlanması bekleniyor. (DHA)