Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Manle Şelaleleri, ‘Tabiat Anıtı’ olarak tescillendi
Manle Şelaleleri, ‘Tabiat Anıtı’ olarak tescillendi
Rize'nin İkizdere ilçesinde, ormanlık alanda ağaçların arasından dökülen Manle Şelaleleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 'Tabiat Anıtı' olarak tescillendi.
Yaşam 29 Eylül 2020 - 10:58

Belediye tarafından yürütülen girişimler sonucunda ilçe merkezine 500 metre mesafedeki Manle Şelaleleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerin ardından ‘Tabiat Anıtı’ olarak tescil edildi.

FOTO:DHA

Yeşil doğada, ormanlık alanda ağaçların arasından dökülen ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan şelalelerin, tescilin ardından yürüyüş parkurları, seyir terasları ve çardakların yer aldığı projeyle turizme kazandırılması hedefleniyor. ‘Tabiat Anıtı’ alanındaki proje çalışmalarının kısa süre içerisinde başlanması bekleniyor. (DHA)

Etiketler