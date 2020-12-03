Mansur Yavaş, Spotify’da en çok dinlediği sanatçıları paylaştı
Spotify adlı müzik uygulamasının her yıl sonunda kişiye özel yaptığı dinleme listesini sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çocuklara seslendi.
Twitter üzerinden listeyi paylaşan Yavaş, “Çocuklarım, biliyorsunuz, eğitiminizden geri kalmamanız için hepinizi internete kavuşturmaya sözüm var. Derslerinize çalışırken sizler için hazırladığım müzik listesinden de faydalandığınızı görüyorum. Beni çok mutlu ettiniz” mesajını yazdı.
Yavaş’ın listesi şu şekilde:
1 – Loreena McKennitt
2 – Leonard Cohen
3 – Adele
4 – Geneviève Leclerc
5 – Passenger