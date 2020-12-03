Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mansur Yavaş, Spotify’da en çok dinlediği sanatçıları paylaştı
Mansur Yavaş, Spotify’da en çok dinlediği sanatçıları paylaştı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Spotify'da bir yıl boyunca en çok dinlediği beş sanatçıyı paylaştı. Yavaş'ın listesinde Loreena McKennitt, Leonard Cohen, Adele, Geneviève Leclerc ve Pessenger yer aldı.
Yaşam 3 Aralık 2020 - 16:05

Spotify adlı müzik uygulamasının her yıl sonunda kişiye özel yaptığı dinleme listesini sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çocuklara seslendi.

Twitter üzerinden listeyi paylaşan Yavaş, “Çocuklarım, biliyorsunuz, eğitiminizden geri kalmamanız için hepinizi internete kavuşturmaya sözüm var. Derslerinize çalışırken sizler için hazırladığım müzik listesinden de faydalandığınızı görüyorum. Beni çok mutlu ettiniz” mesajını yazdı.

Yavaş’ın listesi şu şekilde:

1 – Loreena McKennitt

2 – Leonard Cohen

3 – Adele

4 – Geneviève Leclerc

5 – Passenger


İlginizi ÇekebilirMansur Yavaş'tan işsiz kalan 7 meslek grubuna destek
İlginizi ÇekebilirMansur Yavaş'tan iş yerleri kapanan esnafa: Çare olacağız
İlginizi ÇekebilirMansur Yavaş: 3 aylık 10 GB internet desteğimizi başlattık
Son güncelleme: 16:25 - 03.12.2020
Etiketler