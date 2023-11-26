Mansur Yavaş’a şiddet ve tacizi önleme belgesi

CHP Genel Merkezi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle CHP'li belediye başkanlarına 'Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önleme Belgesi' gönderdi. Genel Başkan yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek belgeyi teslim etti.

Yavuz ALATAN

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ziyarette Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin emekçiden ve eşitlikten yana olduğunu belirtti. Yavaş da, şiddetle mücadelede net bir tutumlarının olduğunu vurguladı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka, Gökhan Zeybek ve Gamze Taşçıer’in imzasını taşıyan politika belgesinde CHP’li belediyelerin yükümlülükleri şöyle sıralandı:

* İstanbul Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme ve anayasanın öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm düzenlemeler esas alınarak, her tür ayrımcılığa karşı çıkılacak.

* Belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı cinsiyet eşitliği eğitimleri verilecek ve eğitimler çalışma süresinden sayılacak.

* İş yerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağduru çalışan gözetilecek.

* Kadınlara yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında adli makamlara yansıyan durumlar esas kabul edilecek ve gerekli tedbirler alınacak. Bu süreçte gizlilik esasına göre hareket edilecek.

* Şiddet mağduru çalışanın talep etmesi halinde; hukuki ve psikolojik destek sağlanacak.

* Belediye çalışanlarının istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotası hedeflenecek.