Mardin’de 3 boyutlu ‘kadrolu eşek’ uçurtmaları

Mardinli Zahit Mungan’ın uçurtmaya olan tutkusu, onu Güney Afrika, Malezya, Tayland, Hindistan ve Ukrayna gibi 26 farklı ülkeye sürükledi. Çocukluk yıllarında uçurtmaya ilgi duyan Mungan, 4 kez Mardin Uluslararası Uçurtma Festivali’ne de öncülük etti.

Yaptığı uçurtmalarla gökyüzünü renklendiren uçurtma ustası Mungan bu kez de kentin sembolü haline gelen ve dar olması nedeniyle araçların giremediği sokaklarda çöp toplama işinde kullanılan belediyenin kadrolu eşeklerinin uçurtmasını yaptı.

2 aylık çalışma sonucunda Mungan, 3 boyutlu eşek ve sıpa uçurtmasını Mardin semalarında uçurdu. Havada kentin sembolü eşek ve sıpa uçurtmasını görenler cep telefonlarına sarılarak bu anları kaydetti.

“EŞEKLER, MARDİN’İN KÜLTÜRÜ VE PARÇASI”

Mungan, “Araçların giremediği dar sokaklarda bütün yükümüzü eşekler taşıyor. Bu eşekler artık Mardin’in bir kültürü, bir parçası. Bu nedenle ben de eşeklerden 3 boyutlu uçurtma yapıp sıpasıyla birlikte uçurdum. Bu uçurtmaları yapmak 2 ayımı aldı. Çünkü parçaları tek tek kesip, dikip, 3 boyutlu yaparak uçuruyorum” dedi.

Uçurtmayı ilgiyle izlediğini dile getiren Murat Candan da Mardin’in eşeklerinin meşhur olduğunu belirterek, onlara gösterdiği vefadan dolayı Zahit Mungan’ı tebrik etti. (DHA)

