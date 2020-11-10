Mardin’in bütün çöpü onların sırtında

Mardin'in araç girmeyen dar ve merdivenli sokaklarında temizlik işlerinde kullanılan eşekler, kentin bütün çöpünü sırtlarında taşıyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde toplam 6 saat, başlarında bir belediye personeli ile çalıştırılan eşekler, geri kalan zamanlarını belediyenin kendileri için oluşturduğu alanda beslenerek ve dinlenerek geçiriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Mardin’in araç girmeyen dar ve merdivenli sokaklarındaki çöpler yıllardır Artuklu Belediyesi’nin kadrolu eşeklerinin yardımıyla toplanıyor.

Sabahın erken saatlerinde, başlarında bir belediye personeli ile başlanan ve saat 10.00’a kadar süren çöp toplama işlemi 5 saatlik dinlenme ve yemek molasının ardından saat 17.00’ye kadar devam ediyor.

7 YILDA EMEKLİ OLUYORLAR

İş bittikten sonra belediyenin kendileri için oluşturduğu tarihi alanda kalan eşekler, ortalama 7 yıl çalıştırıldıktan sonra emekli ediliyor. Emekliye ayrılan eşekler, hayatlarının geriye kalan kısmını yine belediyeye ait barınakta tamamlıyor. (DHA)