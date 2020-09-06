Mardinli gezgin Survivor’a katılırsa, kazancağı parayı köy okullarına bağışlayacak

5 ülke 70 şehri otostopla gezen Diyar Özsoy, bu yıl Survivor'a katılmak için başvuruda bulundu ve adaylar arasına girdi. Son 3 yıldır köy okullarına oyuncak, kırtasiye, kitap ve giyim yardımı yapan gezgin, Survivor'da yarışma hakkını elde ederse, buradan kazanacağı ödülü köy okullarına bağışlamayı planlıyor.

25 yaşındaki Diyar Özsoy, sosyal medyada ‘diyaryollarda’ lakabıyla tanınıyor. Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Özsoy, Survivor’a katılmak isteme sebebini; kazanacağı ödülü koy okullarına bağışlamak ve köy okullarında eğitim gören çocukların daha iyi şartlarda eğitim görmelerini sağlamak olarak dile getiriyor.

Şimdiye kadar yaptığı yardımlarla sayısız köy okulundaki çocukları mutlu eden gezgin, “Bu güzel proje için herkesten destek bekliyorum. Yeter ki bana inansınlar. Her zaman çocukların kahramanı olmak istedim, hatta beni çocuklara evlatlık versinler. Tüm kurum ve kuruluşlardan destek bekliyorum” dedi.