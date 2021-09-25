Marie Antoinette’in bilezikleri 4 milyon dolara satışa çıkacak

Fransız Devrimi'nden önceki son kraliçe olan Marie Antoinette'in bilezikleri 9 Kasım'da 2 ila 4 milyon dolar arasında Christie's Müzayede Evi'nde satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Christie’s mücevher uzmanı Marie-Cécile Cisamolo, Agence-France-Presse’ye verdiği demeçte, bileziklerin 112 pırlantaya sahip olduğunu söylüyor. Bileziklerin her birinin merkezinde toka görevi gören üç büyük taş bulunuyor. Ayrıca, her iki tarafta dört elmas bir toka oluşturuyor.

1776’da, saltanatının ikinci yılında, Marie Antoinette 250.000 libreye bir çift üç telli elmas bilezik satın aldı. Fransız Devrimi’nin tehdidi altında olan Marie Antoinette; mücevherleri, 1791’de Brüksel’de göreve başlamak üzere görevinden ayrılan Avusturya’nın eski Fransa büyükelçisi Kont Mercy-Argenteau tarafından güvenli bir şekilde tutulmak üzere tahta bir sandıkta gönderdi; ancak onları yeniden göremedi.

Marie Antoinette’in ölümünden sonra, Avusturya imparatoru II. Francis, eşyalarının bir envanterini yaptırdı.

Christie’s mücevher uzmanı Cisamolo, 1816 tarihli bir portreye göre mücevherlerin Fransız kraliyetinin hayatta kalan kızı Marie-Thérèse Charlotte tarafından takılmış olarak görülebileceğini söylüyor.

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