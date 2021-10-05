Marie Antoinette’in gizli aşk mektupları X-Ray teknolojisiyle ortaya çıktı

Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in İsveçli kont Axel von Fersen'e samimi notlar gönderdiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Fransız Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’ndeki bilim insanları, sayısız tarihi belgeyi ortaya çıkarmak için yeni bir yöntem keşfettiler. Araştırmacılar, geliştirdikleri bu yöntemle tarihe damga vuran isimlerden biri olan Marie Antoinette’in gizli aşk mektuplarını ortaya çıkardı.

Devrim sırasında ev hapsinde tutulan kraliçe, yakalanma tehlikesine rağmen bir süre Axel von Fersen ile gizli gizli yazıştı; ancak biri mektuplarda geçen sözcükleri siyah bir mürekkeple boyadı.

Fersen’in mektupları, 1982’de Fransız Ulusal Arşivleri tarafından aileden satın alındı, ancak araştırmacılar mürekkeple kaplı kısımları okuyamadılar. Ekip, kullanılan mürekkebe özgü flüoresan “parmak izleri” üreten bir x-ışını flüoresans spektroskopisi kullanarak kimyasal bileşimini inceledi. Araştırmacılar, kullanılan mürekkebin nelerden oluştuğunu keşfedip X-Ray kullanarak saklanmaya çalışan sözcükleri ortaya çıkarmayı başardı.

Mektuplarda fiziksel bir ilişkiden açıkça bahsedilmemesine rağmen, çoğu kişi mektupları bir aşk ilişkisinin kanıtı olarak görüyor. Ayrıca Fersen’in, “sevgili” ve “tapıyorum” gibi kelimeleri silmiş olması da manidar bulunuyor.

Böyle çalkantılı bir dönemde aşk notları alışverişi tehlikesine rağmen, Marie Antoinette ve Fersen birbirlerine yazmayı bırakamıyor. Sansürlenen ve kraliçenin kaleminden çıkan satırlar arasında: “Elveda, şifrelemekten yorulmaya başladım; Bu benim mesleğim değil ve her zaman hata yapmaktan korkarım” da yer alıyor.

Ekipten bir fizik kimyageri olan Anne Michelin, “Redaksiyon yapılan pasajlar, yazışmaların en mahrem pasajları. Fersen muhtemelen, belki duygusal nedenlerle ya da siyasi stratejiler nedeniyle onun için önemli olan bu yazışmayı, kraliçenin ve belki de kendi onurunu korumak için saklamak istedi.”

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