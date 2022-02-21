Markette görüp başladı, 6 ayda şampiyon oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Elif Eylül Çalıkoğlu, annesiyle gittiği markette görüp, aldırdığı satranç takımıyla büyük başarı sergiledi.

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İskenderun’da 6 ay önce annesi Selin Çalıkoğlu ile markete giden Elif Eylül Çalıkoğlu’nun burada gördüğü satranç takımı dikkatini çekti.

Annesine satranç takımını aldıran Elif, zeka oyununda kısa sürede kendisini geliştirdi. 22- 29 Ocak tarihleri arasında Antalya’da yapılan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları’na katılan Elif, gösterdiği performansla milli takım havuzuna girmeyi başardı.

“SATRANÇ OYNAYAN ZEKİ OLUR”

Satranç oynamayı çok sevdiğini söyleyen Elif Eylül Çalıkoğlu, “Satrancı öğrenmek istedim ve böyle başladım. Sonra da iyi bir oyuncu oldum. Son yarışmada rakipler zordu ama yine de milli takım havuzuna girdim. Milli takıma girmeyi çok istiyordum, annem ve babam da çok istiyordu ve hayallerim gerçek oldu. Satranç oynamak çok güzel. Bence herkes oynamalı, zihin oyunu, onu oynayan zeki olur” dedi.

“6 AYDA ŞAMPİYONLUK GELDİ”

Elif Eylül Çalıkoğlu’nun satranç öğretmeni Abdullah Onur Dağlı ise, “Elif ile 6 ay boyunca çok iyi ve sistemli bir şekilde dersimizi çalıştık, çalışmalar yaptık. 6 ayda ortalama bin 500 ile bin 600 arası soru çözdük kitaplardan. Bol bol maç yaptık. İlk turnuvasında Osmaniye’de şampiyon oldu. Ocak ayında da Türkiye şampiyonasına katıldı ve milli takıma girdi. Hedefimiz milli takımda Türkiye şampiyonu olmak. İlk 3’e girmek ve oradan da kızımızı Avrupa’ya götürmek diye konuştu.

Selin Çalıkoğlu da kızıyla gurur duyduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Markette gezerken bir gün satranç takımı gördü ve öğrenmek istediğini söyledi. O şekilde alıp, başladı. Onur hocamızı bulduk, katkısı çok fazla oldu. Elif çok severek, heves ederek oynadı. Bunun çok faydasını da gördük. Okulda da özellikle matematikte çok başarılı oldu. Çok mutlu, hayatının çok büyük bir parçası, çok büyük bir önemi oldu satranç. Birlik olduk, beraber olduk hep birlikte bir yere geldik, inşallah devamı da gelecektir.” (DHA)



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