Marmara Denizi’nde oluşan beyaz tabakanın üç sebebi varmış

Marmara Denizi’nin Tekirdağ, İzmit, Yalova ve Gemlik sahillerinde deniz salyası (müsilaj) kaynaklı beyaz tabaka endişe yaratıyor. Marmara Denizi sahillerini kaplayan beyaz tabakanın nedeninin endüstri ve evsel atıklardan kaynaklı olabileceği belirtildi.

“BUNUN ÜÇ SEBEBİ VAR”

Maramara Denizi’nde yaşananlara ilşkin açıklama yapan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, şöyle konuştu;

Marmara Denizi'ndeki en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bunun oluşmasında üç temel faktör var. Bir tanesi bu sene Marmara Denizi soğuyamadı. Suyun sıcaklığı yüksek. İkinci olarak ise Marmara Denizi'nin çevresinde 25 milyon insan yaşıyor ve müthiş bir endüstri var. Bu endüstri ve nüfusun atıklarının tamamı dolaylı ya da doğrudan Marmara Denizi'ne bırakılıyor. Bu yüzde azot fosfor yükü denilen besin elementlerinin ve besin tuzlarının miktarı yükseldi.

Bir de deniz şartları durağan olduğu için bu üç şart bir araya geldiğinde bazı plankton türleri, alg türleri hızlı çoğalmaya başladılar. Mevcut azot fosfor yükünün yüksek olması ve deniz şartlarının durağan olmasına bağlı.”

“ÜÇ HAFTA İLE BİR AY İÇİNDE GEÇECEĞİ BELİRTİLMEKTE”

Marmara Denizi’nde su yüzeyinde ortaya çıkan beyaz tabaka ile ilgili konuşan Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Sevim Yürüten de şunları söyledi;

“Marmara Denizi’nde şu an kimyasal kirlilik var demek çok doğru değil. Bilim insanlarının öyle bir açıklaması da yok. Bize gelen bir bilgi de yok. Ama tabi arıtılmamış sular denizin eko sistemini etkilediği için kirlilik bu tür aşırı olayları da meydana getirebilir. Bunlar özellikle evsel ve endüstriyel nitelikli arıtılmamış suların deşarjlarından kaynaklı olabilir. Burada ilk görülen şey suyun sıcaklığına bağlı bir plankton patlaması. Denizlerdeki mikro organizmaların aşırı beslenmesi ile yüzeye çıkması. Şu an mevcut durum bu. Bu kirliliğin 3 hafta ila 1 ay içerisinde geçeceği belirtilmekte”

“MARMARA DENİZİ FOSEPTİĞE DÖNÜŞTÜ”

Maramara Deniz’inin foseptik haline geldiğini dile getiren DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir ise “Türkiye nüfusunun çoğu İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Trakya bölgesinde yaşıyor. Bu bölgelerin hiç birinde doğru dürüst arıtma yok. Olanlarda mikrobiyolojik arıtmalar. Türkiye’de kimyasal arıtma tesisi ise hiç yok. O nedenle Marmara Denizi atık çöplüğüne dönmüş durumda” ifadelerini kullandı.

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