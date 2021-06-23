Marmara’da 15 günde 5 bin 738 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, ‘Marmara Denizi’ni Koruma Eylem Planı’ çerçevesinde, müsilaj seferberliğinde 15’inci günü geride bıraktıklarını belirtti. Kurum, “22 Haziran’da denizimize oksijen takviyesi sağlayacak cihazlarımızı faaliyete geçirdik. 430 metreküp ile toplamda 5 bin 738 metreküp müsilajı Marmara’dan temizledik. 22 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 2.225 metreküp, Kocaeli 412 metreküp, Bursa 133 metreküp, Tekirdağ 153 metreküp, Balıkesir 577 metreküp, Çanakkale 628 metreküp, Yalova 1610 metreküp müsilajı, düzenli depolama tesislerimize bertarafa gönderdik” dedi.

Bakan Kurum, denetimleri de sürdürdüklerini belirterek, “Dün yapılanlarla birlikte 5 bin 565 denetimi tamamladık. Online takip ettiğimiz denetimlerimizde, 1584 atık su numunesini inceledik. Denizimize, deniz canlılarımıza nefes aldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” mesajını paylaştı.



AKŞENER: ‘DOĞRU ADIMLAR ATMAYA DAVET EDİYORUM’

TBMM Grup Toplantısında Marmara Denizini saran ve Egeye de sıçrayan müsilaj sorununa da değinen İYİ Parti Lideri Meral Akşener, “Doğa ana bize diyor ki; ‘Karbona dayalı enerjiyi, nükleer tesisleri özendirmeye devam ederek, ormanları talan ederek, su kaynaklarını kurutarak, tarım alanlarını plansızca imara açarak haddinizi aştınız. Artık aklınızı başınıza alın’. Ben de bu vesileyle iktidarı, haddini bilmeye, iklim değişikliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat gibi konularda, hızlı, kararlı ve doğru adımlar atmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

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