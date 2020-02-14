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Marmara’da yakalandı! 3 metrelik dev
Marmara’da yakalandı! 3 metrelik dev
Tekirdağ Şarköy açıklarında balıkçı ağlarına takılan Camgöz cinsi köpekbalığı Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki balıkçıda sergileniyor. İşletme sahibi Sami Küçük, “Bu sene Şarköy, Mürefte taraflarında çok fazla köpekbalığı var. Geçen sene de köpekbalığı yakalanıyordu ama bu sene çok fazla var” dedi.
Yaşam 14 Şubat 2020 - 11:28

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nde balıkçı ağlarına takılan 3 metrelik dev köpekbalığını Lüleburgazlı Sami Küçük satın aldı. Balığı dükkanının önünde sergileyen Küçük, köpekbalığını daha sonra parçalayıp satacağını belirtti. Küçük, vatandaşların ilgi gösterdiği köpekbalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“FEDAKARLIK YAPIYORUZ”

Köpekbalığının boyunun 3 metre olduğunu kaydeden Küçük, “Balığın ağırlığı aşağı yukarı 150 kilogram civarında. Köpekbalığını balıkçılar Şarköy açıklarında yakalamış. Balıkçı ağlarına takılmış. Biz de arada sırada köpekbalığı çıktığı zaman Lüleburgaz'a getiriyoruz. İnsanların televizyonlardan, belgesellerden seyrettiği balıkları burada kendileri görsün diye fedakarlık yapıyoruz” dedi. (İHA)

FOTO:İHA

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