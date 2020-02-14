Marmara’da yakalandı! 3 metrelik dev
Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nde balıkçı ağlarına takılan 3 metrelik dev köpekbalığını Lüleburgazlı Sami Küçük satın aldı. Balığı dükkanının önünde sergileyen Küçük, köpekbalığını daha sonra parçalayıp satacağını belirtti. Küçük, vatandaşların ilgi gösterdiği köpekbalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
“FEDAKARLIK YAPIYORUZ”
Köpekbalığının boyunun 3 metre olduğunu kaydeden Küçük, “Balığın ağırlığı aşağı yukarı 150 kilogram civarında. Köpekbalığını balıkçılar Şarköy açıklarında yakalamış. Balıkçı ağlarına takılmış. Biz de arada sırada köpekbalığı çıktığı zaman Lüleburgaz'a getiriyoruz. İnsanların televizyonlardan, belgesellerden seyrettiği balıkları burada kendileri görsün diye fedakarlık yapıyoruz” dedi. (İHA)