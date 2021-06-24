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Marmara’dan çıkarılan müsilaj Şile’de toplanıyor

Marmara Denizi'nden çıkan müsilaj, Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri'nde toplanıyor.

Güncellenme: 14:13, 24/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Marmara’dan çıkarılan müsilaj Şile’de toplanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen müsilajla mücadelede çalışmalarında denizden toplanan müsilaj, toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ’a ait Şile Kömürcüoda Katık Atık Bertaraf Tesisleri’ndeki Düzenli Depolama Alanı’na getiriliyor.  Sızdırmaz vidanjörlerle getirilen müsilaj 3 bin metreküplük depolama alanına dökülüyor. Depolama alanı çöplerin döküldüğü yerin hemen yanında bulunuyor. Toprağa dökülen müsilajın kahverengi renk aldığı ve su birikintilerinin de oluştuğu görülüyor.


Depolama alanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İBB ve özel kuruluşların topladığı müsilaj getiriliyor.
(DHA)

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