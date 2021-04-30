Marmara’yı deniz salyası kapladı

Marmara Denizi'nde son aylarda sık sık görülmeye başlanan deniz salyası, Kartal ve Pendik Sahili boyunca uzandı.

Sahili boydan boya saran deniz salyaları havadan görüntülendi.

Çevredeki balıkçıları deniz salyası istilasından olumsuz etkiledi.

“KAYBOLMASINI BEKLİYORUZ”

Vatandaş Nilüfer Sert, “Daha önce Kartal Sahili’nde görülmüştü. Şimdi de Pendik sahilinde görüldü. İnsanlar tedirgin olunca bilim insanları bu konuda açıklama yaptı. Korkacak bir şeyin olmadığını birkaç hafta içerisinde kendiliğinden kaybolacağını söylediler. Biz de kaybolmasını bekliyoruz” dedi. (İHA)

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