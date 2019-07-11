Marmaris 44 dereceyi gördü
Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği ilçede, deniz suyu sıcaklığı 19, nem ise yüzde 58 derece ölçüldü. Serinlemek isteyenler Atatürk Caddesi’nden Turban Mevkii’ne kadar uzanan 8 kilometrelik mavi bayraklı plajları doldurdu. Şezlonglarını ve sandalyelerini denize çekenler, esintiyle serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, kimileri çocuklarıyla oyunlar oynadı. Deniz ortasına konumlandırılmış yüzer iskeledeki kaydıraklarda çocuklar gün boyu oynayarak eğlendi.
(DHA)