Marmaris aşığı İngiliz’in külleri Körfeze serpildi

Muğla'nın Marmaris İlçesine 18 yıldan bu yana Mayıs ve Eylül aylarında senede iki kez ailesiyle birlikte gelerek 15'er gün tatil yapan ve kanserden 3 ay önce vefat İngiliz Brian Haggerty'nin (67) külleri vasiyeti üzerine Marmaris Körfezine serpildi. Töreni sadece Sözcü Gazetesi izledi.

2000 yılında ilk kez geldiği Marmaris'e adeta aşık olan taksi şoförlüğünden emekli İngiliz Brian Haggerty, 18 yıl boyunca ailesi ve yakın akrabalarıyla Marmaris'e gelmeyi sürdürdü. Mayıs ve Eylül aylarında 10-15 kişi arasında gelerek her seferinde 15'er gün tatil yapan Brian'ın kızı Clare de Marmaris'te yabancı bir tur şirketinde 5 yıl boyunca çalışarak üç yıl önce ülkesine döndü. Bu sene Mayıs ayında yine Marmaris'e gelen aile buradaki Türk dostlarıyla güzel zaman geçirdikten sonra Eylül ayında tekrar buluşmak üzere ülkelerine geri döndü.

3 AY SONRA ÖLÜM HABERİ GELDİ

Sağlık konusunda hiçbir şikayeti olmayan Brian Haggerty'nin kanser olduğu aniden ortaya çıktı. 3 ay içinde de vefat etmesi Türkiye'deki dostlarını da üzdü. Brian'ın eşi Mary, oğlu Brian ve kızı Clare, Marmaris'teki dostlarını arayarak babalarının vasiyeti üzerine küllerinin Marmaris Körfezine serpilmesi istediklerini iletti.

KÜLLER MARMARİS KÖRFEZİNE SAVRULDU

Hafta sonu Marmaris'e gelen 13 kişilik akraba topluluğu dün(Pazartesi) kiraladıkları tekne ile Marmaris Körfezi'nde tura çıktı. İçmeler açıklarına gelindiği zaman Brian'ın çok sevdiği “Red Red Wine (Kırmızı kırmızı şarap) isimli parça eşliğinde külleri ilk olarak kızı Clare tarafından denize savruldu. Peşinden oğlu Brian, eşi Mary ve akrabaları sırasıyla külleri denize döktü. Hüzünlü anların yaşandığı ortamda yine vasiyet üzerine birer kadeh kırmızı şarap içildi.

ÇOK SAKİN VE MÜKEMMEL BİR İNSANDI

Mary Haggerty, eşinin ani vefatı ile ilgili olarak Sözcü'ye “Sağlık sorunu yoktu. Mayıs ayında Marmaris'ten tatilden döndükten sonra aniden rahatsızlandı. Doktorlar kanser olduğunu söyledi. 3 ay içinde kaybettik. Çok iyi insandı. Kimsenin üzülmesini istemezdi. 44 yıllık evliydik beni üzdüğünü hiç hatırlamam. Hatta rahatsızlandığı zaman bile vefatında kimsenin ağlamaması istedi. Türkler ve Marmaris'i çok sevdi. Türk dostlarımıza teşekkür ediyoruz çünkü onların sayesinde tören çok güzel geçti” dedi.